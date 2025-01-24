Отверг Собчак, развелся с подарившей дочерей женой и еще дважды стал отцом. Личные тайны Сергея Боярского

Дети звезд часто продолжают дело знаменитых родителей, вот и Елизавета Боярская стала актрисой. Старший брат артистки мыслил иначе: хотя в юности у Сергея была собственная музыкальная группа, в дальнейшем он ушел в бизнес и политику.