В Генштабе напомнили, что срочников не привлекают к участию в спецоперации

Осенний призыв в 2024 году пройдет по новым правилам - с учетом повышения призывного возраста. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России заверил, что срочников не будут привлекать к участию в военной операции на Украине.
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