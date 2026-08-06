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Юрист объяснил порядок действий при споре из-за соседского дерева

Юрист объяснил порядок действий при споре из-за соседского дерева

Доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве России юрист Марчел Кырлан рассказал, как следует действовать, если ветви соседского дерева мешают пользоваться участком или создают угрозу безопасности.

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