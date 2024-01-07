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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Недовольные агенты» звонят в офис «Лейкерс», потому что их клиенты «не получают возможностей проявить себя»

По информации инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, главный тренер «Лейкерс» находится в шатком положении.

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