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Царьград

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Неадекватный мужчина с рейса "Красноярск — Минводы" заверил пассажиров в отсутствии двигателя в самолёте

Неадекватный мужчина с рейса "Красноярск — Минводы" заверил пассажиров в отсутствии двигателя в самолёте

Помимо этого, он напугал людей заявлением, что борт преследуют вертолёты и истребители.За пару часов до посадки в Минеральные Воды на борту самолёта Airbus A319, выполнявшего рейс из Красноярска 26 июня, произошло необычное происшествие.

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