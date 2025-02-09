«Запасы есть, но их не достать»: Киев не может поднять газ из подземных хранилищ после ударов ВС России Украина не в состоянии поднять запасы газа из подземных хранилищ на западе страны из-за ударов России по компрессорным станциям.
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Надежда Донцова
Нужно разбомбить все хранилище!
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18 час.
Алексей Сафронов
Жаль наш мудрый президент не знает о том, что давно нужно было разбомбить тоннели и мосты в бандеровской руине. Господи, хотя бы ты шепни ему на ухо...
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18 час.
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