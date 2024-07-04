Штормовой ветер ожидают в трех регионах Дальнего Востока

Сильные осадки и штормовой ветер порывами до 25 метров в секунду прогнозируются в трех регионах Дальневосточного федерального округа, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) 4 июля на своем сайте.