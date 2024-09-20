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Первая лига. «Ротор» примет «Черноморец», в субботу «Балтика» сыграет с «Арсеналом» 

В пятницу «Ротор» примет «Черноморец». В субботу «Сочи» сыграет в гостях с «Соколом», «Торпедо» – с «Шинником», «Урал» встретится на выезде с «КАМАЗом», «Балтика» проведет домашний матч с тульским «Арсеналом».

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