Первая лига. «Ротор» примет «Черноморец», в субботу «Балтика» сыграет с «Арсеналом» 

В пятницу «Ротор» примет «Черноморец». В субботу «Сочи» сыграет в гостях с «Соколом», «Торпедо» – с «Шинником», «Урал» встретится на выезде с «КАМАЗом», «Балтика» проведет домашний матч с тульским «Арсеналом».
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