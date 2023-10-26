Отделение ГИБДД Кировграда сообщает график работы РЭО в ноябре

Госавтоинспекция Свердловской области сообщает, что 4 ноября, в День народного единства, во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях региона прием граждан осуществляться не будет В остальные дни прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, выдачи и замены водительских удостоверений, сотрудники подразделений областной Госавтоинспекции будут вести по обычному графику.