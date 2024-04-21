Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков покинул свой пост

Команда в минувшую субботу в матче 28-го тура Мелбет Первой лиги уступила саратовскому «Соколу» Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков после нескольких поражений команды покинул свой пост.
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