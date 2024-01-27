В этих продуктах нашли запрещённый в России ядовитый препарат

Нас травят мясным клеем: запрещенный в России препарат находят в твороге, колбасах, крабовых палочках и йогурте! Микробная трансглютаминаза (мТГ) – так называемый, «мясной клей» – содержится в 5-10% продуктов животного происхождения.
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