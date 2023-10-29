Володин: воровство замороженных средств РФ потребует симметричного ответа

РИАМО - 29 окт. От России может последовать симметричный ответ в случае воровства Европой замороженных средств страны, сообщил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
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