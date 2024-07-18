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В РФ нашли способ создания сверхреалистичных VR-очков

В РФ нашли способ создания сверхреалистичных VR-очков

Ученые МИСИС и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН вместе со специалистами из южнокорейского Университета Корё улучшили методику получения наносветодиодов, которая дает возможность повысить эффективность преобразования ими электричества в свет почти вдвое — с 5,5% до 10,6%.

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