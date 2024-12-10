Армия России вошла в Сумскую область

По ряду сообщений ВС РФ продвинулись на территорию Сумской области.После освобождения курского поселка Плехово Армия России совершила бросок в южном направлении и вошла на территорию Сумской области Украины, сообщает украинский OSINT-ресурс DeepState.
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