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Закон, порядок, государство

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"Вот это воришка": неожиданный гость нагрянул в жилой район Владивостока (фото)

"Вот это воришка": неожиданный гость нагрянул в жилой район Владивостока (фото)

Неожиданный гость нагрянул в жилой район Владивостока. Фото успели запечатлеть местные жители и поделится в tg — канале vtoryakvdk (18+).

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