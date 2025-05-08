В Москве состоялась встреча президентов Монголии и России

Улан-Батор, 8 мая /Синьхуа/ -- Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, прибывший в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в среду в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца.