Челябинку, написавшую оскорбительный комментарий о погибшем бойце СВО, оштрафовали

В Челябинске 36-летнюю женщину привлекли к ответственности за оскорбление. В мае 2026 года, под постом о гибели участника специальной военной операции, размещенном в социальной сети, женщина оставила комментарий в грубой и неприличной форме, чем унизила его честь и достоинство.
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