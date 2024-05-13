Члены КПРФ планируют голосовать против назначения Антона Силуанова и Максима Решетникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя партии Геннадия Зюганова на заседании фракции.
Зюганов: КПРФ проголосует против кандидатур Силуанова и Решетникова
Комментарии
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Natalia Ivanova
И что Мишустин не в курсе о делишках решетникова?
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16 час.
Марина Трянина
а про мантурова забыли? еще одно бесполезное и вредоносное существо
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15 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Самое страшное разочарование после инаугурации - сохранение банд... пардон, команды Мишустина в полном (!) составе... Самый главный бездельник и тупица (кто под ним, какой очередной умный "раб" пашет на этого идиота?) Мантуров, мадам Арбидол, Силуанов (!!!), Решетников, Котяков, Любимова, Краснов (!!!) ми прочее прочее.... - все на прежних местах! Мы собираемся мобилизовываться и побеждать в ближайшее время или решено сдать Россию с потрохами Западу?.. Потому что это - похоронная команда... не команда победителей.
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13 час.
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