Зюганов: КПРФ проголосует против кандидатур Силуанова и Решетникова

ВУ

Владимир Уфимцев

Самое страшное разочарование после инаугурации - сохранение банд... пардон, команды Мишустина в полном (!) составе... Самый главный бездельник и тупица (кто под ним, какой очередной умный "раб" пашет на этого идиота?) Мантуров, мадам Арбидол, Силуанов (!!!), Решетников, Котяков, Любимова, Краснов (!!!) ми прочее прочее.... - все на прежних местах! Мы собираемся мобилизовываться и побеждать в ближайшее время или решено сдать Россию с потрохами Западу?.. Потому что это - похоронная команда... не команда победителей.