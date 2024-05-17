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В Кемерове в суд отправили дело об истязании подростка отчимом

В Кемерове в суд отправили дело об истязании подростка отчимом

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 17 мая сообщили о завершении расследования уголовного дела по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего» в отношении 33-летнего кемеровчанина.

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