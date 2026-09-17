Почему ДТ дороже бензина, хотя сделать его проще?

Вообще-то все должно быть наоборот. Ведь дизельное топливо получают из нефти более простыми методами, чем бензин, поскольку это более тяжелая фракция.
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