Захарова прокомментировала датское расследование по "Северным потокам"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила слова капитана датского порта о том, что он видел американские военные корабли в экономической зоне Дании меньше, чем за неделю до взрыва, и адресовала вопрос западным следователям о том, допрашивали ли они его в ходе следствия.