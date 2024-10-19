НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

155 подписчиков

Захарова прокомментировала датское расследование по "Северным потокам"

Захарова прокомментировала датское расследование по "Северным потокам"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила слова капитана датского порта о том, что он видел американские военные корабли в экономической зоне Дании меньше, чем за неделю до взрыва, и адресовала вопрос западным следователям о том, допрашивали ли они его в ходе следствия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх