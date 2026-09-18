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Без гаджетов, но с хоккеем и армянским: как Евгений Петросян и Татьяна Брухунова воспитывают сына Вагана

Без гаджетов, но с хоккеем и армянским: как Евгений Петросян и Татьяна Брухунова воспитывают сына Вагана

Появление на свет Вагана Петросяна в 2020 году сразу приковало внимание к семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой.

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