Россия проведет 13 августа неформальное заседание СБ ООН по преступлениям Киева

Пресс-служба постоянного представительства Российской Федерации при Организации Объединённых Наций планирует во вторник собрать участников СБ объединения для того, чтобы провести разбор преступных действий Вооружённых сил Украины.
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