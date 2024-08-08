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Россия проведет 13 августа неформальное заседание СБ ООН по преступлениям Киева

Россия проведет 13 августа неформальное заседание СБ ООН по преступлениям Киева

Пресс-служба постоянного представительства Российской Федерации при Организации Объединённых Наций планирует во вторник собрать участников СБ объединения для того, чтобы провести разбор преступных действий Вооружённых сил Украины.

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