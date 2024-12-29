Из Петербурга в Минск в свой первый новогодний рейс отправился «Поезд дружбы»

Следующие отправления запланированы на 30 декабря и 2 января Пассажирский «Поезд Дружбы» отправился в первый новогодний рейс с Витебского вокзала Санкт-Петербурга в столицу Республики Беларусь Минск, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.