Четверо детей, отказ от рекламы и шоу ради театра: принципы и семейное счастье актера Сергея Мухина

Российский актер Сергей Мухин, недавно отметивший 50-летний юбилей, известен зрителям не только десятками ярких ролей, но и своей принципиальной позицией: он категорически отказывается от участия в развлекательных телешоу и рекламе, предпочитая отдавать все силы театру и кино.