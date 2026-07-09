Четверо детей, отказ от рекламы и шоу ради театра: принципы и семейное счастье актера Сергея Мухина

Российский актер Сергей Мухин, недавно отметивший 50-летний юбилей, известен зрителям не только десятками ярких ролей, но и своей принципиальной позицией: он категорически отказывается от участия в развлекательных телешоу и рекламе, предпочитая отдавать все силы театру и кино.
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