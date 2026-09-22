Песков заявил, что Совбезу ООН нужны новые постоянные участники

Количество постоянных участников Совета Безопасности ООН должно быть увеличено. Этот институт и право вето — очень важные элементы международной организации, заявил 22 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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