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ИА Регнум

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Песков заявил, что Совбезу ООН нужны новые постоянные участники

Количество постоянных участников Совета Безопасности ООН должно быть увеличено. Этот институт и право вето — очень важные элементы международной организации, заявил 22 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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