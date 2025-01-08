Сотни сотрудников подали иск против McDonald’s из-за домогательств

Фото: forbes.com Более 700 работников, как нынешних, так и бывших, обратились с иском к сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в Великобритании, утверждая, что они стали жертвами домогательств на рабочем месте.
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