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Региональная Юридическая Служба

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Сотни сотрудников подали иск против McDonald’s из-за домогательств

Сотни сотрудников подали иск против McDonald’s из-за домогательств

Фото: forbes.com Более 700 работников, как нынешних, так и бывших, обратились с иском к сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в Великобритании, утверждая, что они стали жертвами домогательств на рабочем месте.

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