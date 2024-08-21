Гастроэнтеролог развеяла миф о пользе воды с лимоном с утра

Стакан воды с лимоном по утрам — популярная практика у людей, которые следят за ЗОЖ-трендами. Этому ритуалу, широко разрекламированному в социальных сетях, приписывают множество преимуществ для здоровья от улучшения пищеварения и детоксикации организма до укрепления иммунной системы и похудения.
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