В аппарате уполномоченного рассказали об информационной подготовке к переговорам

Об этом в ходе семинара на тему «Основные подходы к проведению эффективных переговоров», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей, рассказал научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Егор Артеменко.