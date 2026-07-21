Политика как он...
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Политика как она есть

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В МИД РФ объяснили удары Киева по гражданским объектам

В МИД РФ объяснили удары Киева по гражданским объектам

На фоне провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте Киев усилил удары по гражданским объектам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на еженедельный доклад посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

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