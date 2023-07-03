Правительство поручило регионам к 1 октября разработать программы по развитию беспилотников

Регионы РФ к 1 октября должны разработать программы развития беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом на заседании президиума профильной правкомиссии заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает пресс-служба российского кабмина.
Регионы РФ к 1 октября должны разработать программы развития беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом на заседании президиума профильной правкомиссии заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает пресс-служба российского кабмина.
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