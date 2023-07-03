Эксперт

526 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван
    Было много статей об экологическом и прочих негативных эффектах от установки десятков и сотен этих турбин. Особенно р...У Siemens большие...
  • Лаврентий Палыч Берия
    Так вероятно он и мутил с этим, победил проект мобильных  атомных АЭС корабельного типа, скорее всего "росатом" прост...У Siemens большие...
  • Владимир Петров
    Чубайс купил бы.У Siemens большие...

Правительство поручило регионам к 1 октября разработать программы по развитию беспилотников

Правительство поручило регионам к 1 октября разработать программы по развитию беспилотников

Регионы РФ к 1 октября должны разработать программы развития беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом на заседании президиума профильной правкомиссии заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает пресс-служба российского кабмина.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх