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Ташуев про «осень – весна»: «Сразу был противником. Россия – холодная страна, а мы не играем в июне и пропускаем половину июля. Убивает»

Ташуев про «осень – весна»: «Сразу был противником. Россия – холодная страна, а мы не играем в июне и пропускаем половину июля. Убивает»

– Я сразу был противником перехода на «осень – весна». Говорил, что это неправильно. Точнее, выражался даже гораздо резче.

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