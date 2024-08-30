Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ЦАХАЛ ударил по ракетным установкам «Хезболлы» на юге Ливана

ЦАХАЛ ударил по ракетным установкам «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала позиции шиитской военизированной группировки «Хезболла» на юге Ливана.

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