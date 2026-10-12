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Подруга Льюиса Хэмилтона посетила Гран При Сингапура

Подруга Льюиса Хэмилтона посетила Гран При Сингапура

СоцсетиБританский гонщик заводской команды Ferrari в Формуле 1 Льюис Хэмилтон провёл Гран При Сингапура в обществе своей подруги, которая стала гостем Скудерии на ночном этапе чемпионата мира.

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