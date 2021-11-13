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Дед мой сохранил память о войне в том, что терпеть не мог "финку"

Дед мой сохранил память о войне в том, что терпеть не мог "финку"

Когда читаешь комментарии к этой статье ("И внук твой, как последний гопник, бьёт морду каждому, кто только посмеет что-то вякнуть против Вашей победы.

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