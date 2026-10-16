Средневековый Китай, киберпанк, путешествия во времени, комедия и депрессивный вайб: есть из чего выбрать сериал на выходные «Монолог фармацевта»Любите ли вы детективы и аниме так, как любим их мы в Parents? Держите подборку самых ярких аниме-сериалов с детективным сюжетом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Как сейчас выгляд...
- 35 цитат Кира Бул...
- ВР 35 цитат Кира Бул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым