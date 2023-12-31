Российские дроны-камикадзе атаковали объекты противника под Одессой, в Харькове и Запорожье После ракетной атаки на Белгород Россия ответила не одним, а двумя ударами по объектам на территории Украины.
31.12.2023 новости
Комментарии
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Игорь Сипкин
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19 час.
татьяна кирк
Даже того, что осталось - достаточно с лихвой .Но ничего нового. Изо дня в день бьют по Донбассу, Белгороду, Брянску, Курску.... Изо дня в день подонки-мигранты ведут себя оголтело и безобразно. Ни Бастрыкин, ни Хинштейн , ни Миронов ничего сделать не могут. Так что спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Один мальчик отомстил за отца , бойца СВО. газовым пистолетом. Один ! А надо вооружаться всем миром. Никто нам не поможет, кроме нас самих. Если, конечно, хотим, чтобы не насиловали наших женщин и не калечили наших ребят.
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5 час.
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