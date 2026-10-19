На Белорусской валютно-фондовой бирже 19 октября доллар опустился до 2,9950 рубля, а юань — до 4,4845 рубля за 10 единиц, тогда как 100 российских рублей выросли в цене до 3,6127 рубля.
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