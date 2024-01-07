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Панарин набрал два очка в матче «Рейнджерс» против «Монреаля» в НХЛ

Панарин набрал два очка в матче «Рейнджерс» против «Монреаля» в НХЛ

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс» в серии буллитов со счетом 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0).

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