Экс-разведчик США: запуск «Орешника» убедил Запад, что Россия не блефует

Произведенный Россией испытательный запуск новейшей гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по объекту на Украине убедил Запад, что Москва не блефует, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер 21 ноября на YouTube-канале Judging Freedom.
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