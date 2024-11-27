В тамбовские школы запретят приносить яды и беспилотники

В Минпросвещении предложили ввести в школы новую типовую схему обеспечения безопасности, по которой потенциальных нарушителей будут выявлять по новой системе, а в список опасных предметов, о приобретении которых учителями нужно срочно уведомить полицию, войдут «патогенные биологические агенты» и беспилотники, пишет « Парламентская газета».