В тамбовские школы запретят приносить яды и беспилотники

В Минпросвещении предложили ввести в школы новую типовую схему обеспечения безопасности, по которой потенциальных нарушителей будут выявлять по новой системе, а в список опасных предметов, о приобретении которых учителями нужно срочно уведомить полицию, войдут «патогенные биологические агенты» и беспилотники, пишет « Парламентская газета».
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