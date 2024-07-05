У армян отбирают Сочи?

Как хорошо известно всем и никем не оспаривается, армяне это диаспоральный народ. Он настолько проникся мифами, что запутался в месторасположении своей реальной исторической родины и считает, что Армения везде, где есть армяне.
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