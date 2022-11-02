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«Освободите меня». Кэм Томас выразил желание покинуть «Нетс»

Атакующий защитник «Бруклина» Кэмерон Томас выразил недовольство своей ролью в команде. «#FreeCT», – написал Томас в своих соцсетях, что означает «Освободите меня».

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