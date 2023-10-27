Харламов рассказал об отношениях с Гузеевой на съемках

Комик заявил, что поначалу его партнерше по фильму «Теща» казалось, будто они в «контре»Юморист Гарик Харламов признался, что ему было тяжело начинать общение с телеведущей Ларисой Гузеевой на съемках фильма «Теща».
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