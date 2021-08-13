А что получили русские от советской власти?

Любопытно, однакоПолитикаА что получили русские от советской власти? Школа экзорцистов Рубрика "Вынесено из комментариев". О русских как о весьма прагматичном и имперском народе.Вернуться к статье3214НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СергеевКак всегда Школа Экз.... я бы назвал их школой антисоветчиков гонит антисоветчину ... Дебилы Вы экзики..Александр КлюяновВладимир, но факты упрямая вещь...Владимир Сергеевфакты ??? чёт я не заметил фактов .. То что при Советской Власти Страна , которая раньше все время отставала в развитии от того же Запада резко вышла вперед , создала Промышленность развитую , Науку подняла на высочайший Уровень , построила тысячи новых городов , освоила целину в Казахстане и построила новые города ( все сделано РУССКИМИ )Восстанавливала ташкент после землетрясения русскими Та же Украина заселялась русскими и строила величайшие стройки Криворожсталь , ДнепроГЭС и т.д. Ликвидировала полностью безграмотность ... ЭТО ВАМ НЕ доказательство ВЕЛИЧИЯ СССР ... А развал и национализм , как сейчас в республиках Средней Азии когда начался ??? после распада СССР ... и че СССР виноват ??? Да виноваты те кто разваливал на основе НАЦИОНАЛИЗМА стригли купоны ... ВОТ и ВЫ ЭКЗИКИ так называемые толкаете Страну к НАЦИЗМУ ... Как в Германии ??? Арийская раса превыше всего??? Вы не ведаете , что творите ... у нас в стране 186 национальностей и перессорить их с русскими??? Уже тридцать лет прошло после развала СССР и до сих пор винят именно его в том что ничего не получается ни в одной республике лучше чем было в СССР ... Тридцать лет неурожай у пахаря а он винит СССР ...А может пахарь херовый??? ась ..Сергей ПолосовНашел кому о фактах говорить! Недоумку подзаборному...михаил дувановкакие фактыы. ты что куришь?Серж ПрологовГлавный ФАКТ, это то, что совка НЕ СУЩЕСТВУЕТ уже 30 (ТРИДЦАТЬ!) лет. И еще "факт": последний островок сиськализьмы - Шестилаповщина, нищая, убогая, побирушка...Зайцев Виктор Зайцев ВикторФакты говоришь...Только одна цитата, этой клоаки под названием "Школа экзорцистов"...Кстати , похоже что самих "учеников" из этой школы, реально надо провести через экзорцизм , чтобы изгнать "бесов разрушения" российского государства. Цитата:"А что получили русские от советской власти? Раздробление страны на "союзные республики". Дерусификацию Казахстана, Северного Кавказа и Тывы. Разгром терского, уральского и семиреченского казачества, оплота России и русских на дальних рубежах. "(конец цитаты). Данный опус мне так навеял годы "горбачёвской катастройки", при котором и началось "хныканье про ущемления русской нации" и отсутствия у русских собственной государственности. Потом последовательно было создание компартии России, что сразу же раскололо КПСС на массу частей и...вуаля-декабрь 1991 года с ПОВТОРНЫМ (после ФЕВРАЛЯ 1917 года) уничтожением Российской, правда СОВЕТСКОЙ но ИМПЕРИИ. Очень похоже что теперь уже взялись за саму РОССИЮ. Этакая программа реализации российских либерпидарасов и дерьмократов (Вайнштейн в миру Каспаров, Зильбертруд, под вывеской Быков, Гозман и прочие "радетели русской нации и самой России. Которые уже даже не скрывают своих планов РАЗДРОБИТЬ РОССИЮ НА минимум ЧЕТЫРЕ части). Русские от большевиков ПОЛУЧИЛИ ВОССТАНОВЛЕННУЮ СТАЛИНЫМ ИМПЕРИЮ! Ту, которую развалили в феврале 1917 года такие же...экзерцисты. Причём почти в той же площади, которая была при Александре Третьем, но без Польши и Финляндии. Про технический, научный, культурный рывок, которую и ОБЕСПЕЧИЛА эта самая советская власть я уже не говорю. Как и не говорю про то, что именно советская власть, под руководством Сталина спасла ВЕСЬ мир от "нацистско-фашистской чумы" Гитлера. Нет...Я не "сталинист" и в общем критически относился и отношусь к советской власти. Но это НОРМАЛЬНО. Нет таких идеологий и государственных образований которые бы не попадали бы под критику. Разумную и АРГУМЕНТИРОВАННУЮ критику. И оценивать исторических личностей надо ОБЪЕКТИВНО, без личных симпатий и антипатий, а по их делам. Вот чего я так и не выработал в себе на пороге восьмого десятка лет...Так это спокойствия ко ЛЖИ, особенно в историческом процессе. Вопрос о передачи ВСЕЙ Калининградской области в состав Литовской ССР никогда не стоял. Более того. Инициатива передачи Литве некоторых её , Калиниградской области, районов была частного свойства. Это была идея "всесоюзного старосты" Калинина. Причины его инициативы в общем-то неизвестны. Не то в силу того что Калинин какое-то время находился в ссылке в ПриЕбалтике, работал на эстонском заводе и был женат на эстонке. Не то подражал Сталину, который передал Литве в 1940 году из состава Белоруссии Виленский район и город Вильнюс. Но слава Всевышнему это дальше планов пусть и Председателя Верховного Совета СССР не пошло. Хватит и того, что вся эта ПриЕбалтика, купленная Петром Первым у шведов за два миллиона русских тугриков, в 1721 году, сбежавшая после ФЕВРАЛЯ 1917 года и образованная в государства Германией, а потом возвращённая Сталиным...Сегодня , благодаря Горбачёву и Яковлеву и через разгром СССР в 1991 году, опять качает свои "самостийные права". Хотя имеют претензии на культуру и образованность. Так вот это реальные факты. А то, что накорябали эти "ни- и коеКАКЕРЫ от политики и истории...Всего лишь очередной, пшепрашен, высер либерпидарасов России. И это тоже факт!alexanderА зачем казахам руссификация, если они не русские?WWaleryО-о-о! Тут все просто - для образованности и нахождения своего места в цивилизации. Где и что были бы казахи - оставаясь они степными кочевниками? А так за счет русификации обучили и научили их и получили возомнивших себя способными образовать самостоятельное современное государство. Однако как только эти родственники во власти Казахстана не усаживаются ничего кроме дикого феодализма не получается...! Мало они сделали для СССР, но взяли из СССР очень много и чтобы быстро все спрятать переименовывают по три четыре раза. Переписали законодательство других стран под себя, но гарантировать его своим гражданам не могут, они все решают родственным до 7-го колена порядком. Уже с ума сходят - этнических русских оказавшихся в республике с развалом Союза меньшинством называют "гостарбайтерами"! Они даже понятия слов не способны понимать... И чтобы все это замаскировать усиленно продвигают (навязывают) казахизацию. Уже все хорошее, чему научились и приобрели за 70 лет - растеряли за 30 лет.СГСергей Гре_вДа уж, если бог решил наказать человека... Вы школа идиотов..Сергей ПолосовПиши, Петька: "Деду от Советской власти @уя!"VBvladimir bedarevЧто то уж больно заумно.Сергей ПолосовДа ничего заумного. Все предельно ясно. При самодержцах Россия прирастала, кумуняговщигна разбазарила всё что могла. К середине 1918 года, к окончанию Германской, Россия ДОЛЖНА была увеличиться за счет Босфора и Дарданелл, с прилегающими землями, получить стратегический выход в Средиземное море, получить ВСЮ Польшу, ВСЕ германские княжества поименованые в Полном титуле Е.И.В.. Черное море и Балтика должны были стать внутренними морями России. ЕСЛИ БЫ ни большевичьё.михаил дувановкондом сколько еще тебя использовать будут?Серж ПрологовЕй ты, срань обезьянья! ГДЕ ПОЛЬША? ГДЕ ФИНЛЯНДИЯ? ГДЕ ПРИБАЛТИКА? ГДЕ АРАРАТ с прилегающими территориями (тот же Баязет)? ГДЕ Галиция? ГДЕ Персия? Суки поганые, смеете еще вафлятники свои вонючие раззявливать!AIAlex ImenЗаказная демагогия эта статейка.Алексей ПлескачМНЕНИЕ. Автор не выглядит антисоветчиком. Но! Статья может быть использована разными, кто спекулирует на теме. К сожалению. Но сама статья - с фактами! Потому то мы так долго ищем Путь. Я думаю, что Путь наш - скорее Имперский. Пусть без монархии. Но - с лучшими достижениями и опытом - всех предыдущих эпох и уважения - ВСЕХ - кто ВО ВСЕХ эпохах - сделал для Страны и для Цивилизации - много. К Ленину - ого-го-го-го сколько претензий! ОН распиливал тогдашнюю Империю. Но! Он же привнёс немало того, что делает нас сильными сейчас. Сталин - вообще ASAP. Кто ненавидит его - вестимо! Те, кто ненавидит Россию ВСЕХ эпох и нас, русских!Владимир СергеевПолоССЫКУХИНУ ... ты хоть по делу пиши а не только говно мечи по сторонам..Владимир СоловьевСтранно почему на сайте пропускают нацистские статейки?Александр ЯпринцевГрязная предвыборная ЗАКАЗУХА. Освоение и присоединение новых земель Русскими царями это по мнению автор: Русские люди делали деньги. (далее звучит- бабло). Опять в распаде СССР виноват Ленин и коммунисты. А где период предателя ГОРБАЧЕВА и иуды- алкоголика, американского халуя ЕЛЬЦИНА -развал страны и упадка хуже чем натворили фашисты за годы ВОВ. Статейка пронизана ненавистью ко всему РУССКОМУ, к её истории. ПОЗОР -НЕ любопытно, однако.михаил дувановавтор из желтой прессы. мазохист. перешел на политику в связи с трудностями в желтой прессеСергей КожемякоА что получили русские от нынешней власти?...Михаил БолоновЖуткое враньё!!! При коммунистах СССР, русские жили во всех республиках, а теперь, когра Русь сократилась до размеров сопостасимых с ХV1 веком и русских (около 20 миллионов человек, и я один из них) изгнали практически из всех бывших союзных республик обвинять в оазбазаоивании земель коммунистов - верх непорядочности!!!Дмитрий ДемочкинПолучили ненависть всех народов, где бы они ни были! И позор!Сергей ЧекановскийНасрать и на тебя и их ненависть! Фамилию и имя поменяй - скорее всего, это не твое имя. Салам, Фима!Дмитрий Демочкинуж не с твоей жидовской фамилией советы такие давать))))))Сергей ЧекановскийНу ты и дебил! Для таких как ты, неучей, и князь Пожарский, Волконский, Барятинский, Оболенский и мн. др., это - евреи! Откуда вы, такие тупые, беретесь? ((((Дмитрий ДемочкинИ все евреи крещенныеДмитрий Демочкиноткуда такие уроды как ты берутся давно всем понятноВиктор КозодоевПисал точно дебил, выборы скороНиколай ЗайчиковТак у нас Иуда ельцин сразу и страну разрушил и земли страны вместе с русским народом выкинулЗоя БобковаПо-моему, автор прав!Комментировать
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