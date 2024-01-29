Специалист Ветерков назвал самые востребованные профессии в 2024 году

Заместитель генерального директора «Работа.ру», операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков рассказал о наиболее востребованных и высокооплачиваемых профессиях в 2024 году.
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