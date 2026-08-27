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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ольга Смородская: «Локомотив» только за выживание будет бороться с такими трансферами»

Бывший президент « Локомотива » Ольга Смородская оценила трансферы московского клуба и перспективы в Альфа-Банк РПЛ .

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