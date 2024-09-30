Заместитель премьер-министра Бельгии призвала ЕС ввести санкции против Израиля

Заместитель премьер-министра Бельгии Петра Де Суттер 30 сентября призвала ЕС и международное сообщество ввести «максимальные санкции» против Израиля на фоне возможной эскалации израильско-ливанского конфликта.
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