Страна и люди
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Страна и люди

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Росалкоголь поддержал идею регулировать продажи алкогольного мороженого

Росалкоголь поддержал идею регулировать продажи алкогольного мороженого

Идею высказали в Амурской области, поскольку крепость такого мороженого сравнима с крепостью слабоалкогольных напитков, при этом ограничений на продажу нет, то есть купить его могут и несовершеннолетниеФото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС Росалкогольтабакконтроль поддержал идею властей Амурской области ввести ограничения на продажу мороженого с алкоголем, крепость которого может достигать 6%, сообщают «Известия».

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