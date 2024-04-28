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Картина дня. Финансы

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Парламент Великобритании принял скандальный законопроект о высылке мигрантов в Руанду

Парламент Великобритании принял скандальный законопроект о высылке мигрантов в Руанду

Парламент Великобритании после двух лет разбирательств принял скандальный законопроект об отправке лиц, ищущих на британской земле убежища, в африканскую страну Руанду, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на The Guardian.

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Комментарии
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Vladimir Margolin
Молодцы наглосаксы. Нам бы так, т
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15 час.
Vladimir Margolin
да еще и покруче бы
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15 час.

Картина дня

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