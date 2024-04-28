Парламент Великобритании принял скандальный законопроект о высылке мигрантов в Руанду

Парламент Великобритании после двух лет разбирательств принял скандальный законопроект об отправке лиц, ищущих на британской земле убежища, в африканскую страну Руанду, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на The Guardian.
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